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Женская сборная России по футболу во втором подряд матче обыграла Эквадор

Женская сборная России по футболу во втором подряд матче обыграла Эквадор
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Сегодня, 8 апреля 2024 года, состоялся ещё один товарищеский матч между женской сборной России по футболу и национальной командой Эквадора. Встреча прошла в Белеке (Турция). Стартовый свисток игры прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра закончилась победой сборной России со счётом 3:2.

Дублем отметилась Валерия Бизенкова. Ещё один гол в свой актив записала Анна Беломытцева.

Отметим, что 4 апреля женская сборная России и национальная команда Эквадора провели пеовый товарищеский матч. Встреча завершилась победой россиянок со счётом 4:0.

Напомним, с конца февраля 2022 года все сборные России и российские команды решением ФИФА и УЕФА отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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