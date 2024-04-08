Артета высказался о противостоянии с «Баварией» в ЛЧ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от первого матча с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА. Встреча состоится 9 апреля. Её начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

«Перед нами стоит трудная задача – сыграть против одного из самых успешных клубов в истории Лиги чемпионов УЕФА. Мы с нетерпением ждём этого.

«Бавария» – это топ-команда. Я большой фанат Томаса Тухеля и того, как он выстраивает свои команды. Я многому научился от него.

Если детально проанализировать «Баварию», то понимаешь, что это сильная команда. Нам нужно хорошо подготовиться и провести игру так, как мы хотим. Если мы это сделаем, у нас есть шанс на победу. Что касается поражений от «Баварии» в прошлом, то это уже история. Мы должны доказать, что стали лучше. Это вызов, и мы очень рады быть его частью», – приводит слова Артеты официальный сайт УЕФА.