Гендиректор «СКА-Хабаровск» рассказал, какие игроки заинтересовали клубы РПЛ зимой

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Михаил Гусев ответил на вопрос о том, какие футболисты команды заинтересовали клубы Российской Премьер-Лиги в минувшее зимнее трансферное окно.

«По Кожемякину было несколько предложений из РПЛ зимой — мы его не отпустили. По другим ребятам были варианты, Саида Алиева хотели купить. Но мы ни с кем не стали расставаться, потому что у нас у самих ещё остаётся задача выйти в РПЛ», — приводит слова Гусева «РБ Спорт».

Ранее футбольный агент Андрей Талаев сообщил, что у защитника Олега Кожемякина и полузащитника Ильи Петрова есть предложения от клубов из Российской Премьер-Лиги.

Напомним, после 25 матчей Первой лиги «СКА-Хабаровск» занимает 10-е место в турнирной таблице. Команда набрала 31 очко.