Ральф Рангник ответил на вопрос о переговорах с «Баварией»

Бывший директор московского «Локомотива», ныне возглавляющий сборную Австрии, Ральф Рангник ответил на вопрос, обсуждал ли он с руководством «Баварии» возможное назначение на пост главного тренера клуба.

«Нет. С какой стати? Я чувствую себя здесь (в сборной Австрии) комфортно. У меня всё ещё есть контракт до 2026 года, и наша цель и наше путешествие продолжатся после чемпионата Европы», — приводит слова Рангника журналист Штефан Камбергер в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, 65-летний Рангник находился в «Локомотиве» с июля по ноябрь 2021 года. Затем в декабре 2021-го он возглавил английский «Манчестер Юнайтед», однако уже в мае 2022 года покинул команду.

«Баварию» в данный момент возглавляет Томас Тухель, который покинет немецкий клуб по завершении сезона-2023/2024. Ранее в СМИ сообщалось об интересе мюнхенцев к Роберто Де Дзерби, Унаи Эмери и Юлиану Нагельсману.