«На «Зенит» пока не смотрим». Владимир Федотов — об участии ЦСКА в чемпионской гонке

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос о том, находятся ли «армейцы» в чемпионской гонке.

— На ваш взгляд, ЦСКА остается в чемпионской гонке с «Зенитом» или вы смотрите уже немного на решение других задач?

— Мы готовимся к игре с «Локомотивом». На «Зенит» пока не смотрим. По календарю «Зенит» пока неблизко, — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Напомним, 7 апреля состоялся матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и воронежским «Факелом». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы. Хозяева одержали победу со счётом 4:1.

Сейчас ЦСКА находится на четвёртой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 36 очков в 22 проведённых матчах. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит» (44).