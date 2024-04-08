Федотов – о контракте Чалова с ЦСКА: когда человеку что-то мешает, он чувствует дискомфорт

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о ситуации с контрактом Фёдора Чалова, которая влияет на игру форварда армейцев. На встречу с «Факелом» (4:1) в 23-м туре РПЛ Чалов остался на скамейке запасных.

«Нам нужно было переключить Федю с одних разговоров на какие-то другие, и взгляд со стороны для него тоже, наверное, важен. На футбольное поле надо выходить с чистой душой, я бы так сказал, оставив все проблемы в стороне. Не всегда так удается, и это естественно. Когда человеку что-то мешает, он чувствует дискомфорт и это отвлекает», – приводит слова Федотова «РБ Спорт».

Действующее трудовое соглашение 25-летнего футболиста истекает 31 декабря 2024 года.

Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков.