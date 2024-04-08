Бензема забил впервые с декабря 2023-го и помог «Аль-Иттихаду» выйти в финал Суперкубка СА

Сегодня, 8 апреля, состоялся полуфинальный матч Суперкубка Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Иттихад» и «Аль-Вахда». Команды играли на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, ОАЭ. Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск. Хозяева поля одержали победу — 2:1.

36-летний французский форвард «Аль-Иттихада» Карим Бензема открыл счёт в матче уже на первой минуте. Отметим, что экс-форвард «Реала» не забивал с декабря 2023 года. На 42-й минуте марокканский нападающий Абдерразак Хамдалла с передачи бразильца Ромариньо удвоил преимущество «Аль-Иттихада». Гости смогли отыграть один мяч лишь на 90+7-й минуте. Отличился Хуссейн Аль-Исса с передачи экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Одиона Игало.

В финале «Аль-Иттихад» встретится с победителем пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср».