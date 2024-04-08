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Гвардиола поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния с «Реалом»

Гвардиола поделился ожиданиями от двухматчевого противостояния с «Реалом»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал об ожиданиях от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами состоится завтра, 9 апреля.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Два года назад «Реал» выбил нас из турнира на последних минутах, в прошлом году мы выиграли. У команд те же тренеры, но появились новые игроки. У нас есть небольшое преимущество в том, что мы играем ответный матч дома, где чувствуем себя более сильными и уверенными, но и в Испании нам предстоит отыграть 90 минут.

«Реал» будет сильно прессинговать и агрессивно играть против нас. У них невероятный темп игры. В то же время мы должны попытаться подловить их на ошибке, и показать, что мы здесь для того, чтобы забивать голы. «Реал» может контролировать многие аспекты, но мы должны показывать свою игру», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт клуба.

Турнирная сетка Лиги чемпионов
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