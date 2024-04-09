«Это соперник, с которым мы не хотели встречаться». Родриго — о матчах с «Сити»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился об ожиданиях от матчей 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Напомним, первый матч в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов между этими командами состоится завтра, 9 апреля.

«Это соперник, с которым, честно говоря, мы не хотели встречаться. И они думают так же: они не хотели играть против нас. Все ожидали, что это будет финальная игра, но она состоится сейчас. «Ман Сити» очень хорош, но наша команда также очень сильна. Будет приятно встретиться с ними снова», — приводит слова Родриго The Guardian.

Напомним, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов команды встретились между собой на стадии 1/2 финала. По итогам двухматчевого противостояния в финал прошёл «Манчестер Сити», который в гостях сыграл вничью (1:1), а в ответном матче разгромил мадридский клуб со счётом 4:0.

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