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Тренер академии «Зенита» ответил, сможет ли Васильев заменить Вендела

Тренер академии «Зенита» ответил, сможет ли Васильев заменить Вендела
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Главный тренер молодежной команды «Зенита» Константин Коноплёв выразил надежду, что в матче 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» место дисквалифицированного полузащитника сине-бело-голубых Вендела может занять воспитанник Дмитрий Васильев.

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Может ли Дмитрий Васильев выйти против «Краснодара» вместо Вендела?

— Это хорошая история, ведь Дима — хороший футболист. Как минимум, он не испортит, как максимум, привнесет в игру что-то интересное. Думаю, не только я, но и вся Академия, все тренеры Академии, все руководство будут счастливы и довольны. Мы рассчитываем, конечно, на то, что Дима будет как можно больше появляться хотя бы выходя на замену — как минимум, и как максимум — играя в стартовом составе, — сказал Коноплёв в эфире программы 8-16 на «Матч ТВ».

Напомним, в первом тайме матче 23-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Балтикой», который завершился со счётом 1:0, полузащитник Вендел получил жёлтую карточку. Она стала для бразильца четвёртой в сезоне.

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