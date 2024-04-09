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Касильяс: «Манчестер Сити» заменил «Баварию» в европейском соперничестве с «Реалом»

Касильяс: «Манчестер Сити» заменил «Баварию» в европейском соперничестве с «Реалом»
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Бывший вратарь мадридского «Реала» Икер Касильяс в преддверии матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА между «сливочными» и английским «Манчестер Сити» поделился мыслями о силе «горожан».

«Манчестер Сити» заменил «Баварию» в европейском соперничестве, которое существовало с мадридским «Реалом». Раньше это была «Бавария», но в последние годы именно «Сити» занял это место. По моему скромному мнению, они [«Реал» и «Сити»] — две лучшие команды в мире, и они уже много лет противостоят друг другу в Лиге чемпионов», — приводит слова Касильяса Relevo.

Напомним, первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» состоится 9 апреля в Мадриде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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