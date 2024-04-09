Стал известен расклад, при котором «Интеру» хватит лишь двух побед для чемпионства

Завершился матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Удинезе» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» (Удине, Италия). Матч закончился победой «Интера» со счётом 2:1. Победный мяч миланской команды был забит на последних минутах матча.

Таким образом, «Интер» может стать чемпионом уже по итогам 33-го тура Серии А в случае, если в двух следующих матчах миланский клуб одержит победы. Примечательно, что в 33-м туре «Интер» будет играть с «Миланом».

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 82 очка за 31 матч. Отрыв подопечных Индзаги от идущего на втором месте «Милана» — 14 очков. «Удинезе» находится на 15-м месте, заработав 28 очков.