Женская молодёжная сборная России забила 10 голов в ворота Узбекистана

Женская молодёжная сборная России разгромила национальную команду Узбекистана в товарищеском матче со счётом 10:0.

В составе победителей Марине Ачоян оформила покер, Анастасия Каратева отличилась хет-триком, по голу у Владиславы Буткевич, Кристины Перминовой и Валерии Батырёвой.

После матча и.о старшого тренера сборной России U-19 Елена Медведь прокомментировала победу в матче с Узбекистаном.

Сегодня первый тайм вышел немножко нервным. Мы не могли забить, хотя имели много моментов. Получилось это сделать только на последней минуте первой половины. В перерыве проговорили некоторые нюансы и во втором тайме мы вышли и исправились», — приводит слова Медведь официальный сайт РФС.

Напомним, ранее россиянки разгромили сборную Узбекистана со счётом 6:1.

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