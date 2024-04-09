Акинфеев назвал отличительную черту в игре Месси

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался об игре нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Он действительно может долго стоять, а потом в нужный момент взрывается – и всё. Так у нас было: он простоял полтора тайма, а потом вышел один на один и перекинул меня. Рауш из пустых тогда вынес», — цитирует Акинфеева Sports.ru.

Напомним, в ноябре 2017 года сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла Россию со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Серхио Агуэро.

Напомним, Месси присоединился к «Интер Майами» минувшим летом на правах свободного агента. За этот период он принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского футболиста составляет € 30 млн. В субботу, 14 апреля, «Интер Майами» сыграет со «Спортингом Канзас-Сити» в рамках МЛС. Стартовый свисток арбитра раздастся в 03:30 по московскому времени.

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