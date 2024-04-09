Станислав Черчесов рассказал, где хочет работать

Бывший наставник сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос, были ли у него предложения по сотрудничеству.

«Из российских клубов – да. А из зарубежных есть звонки, надо пообщаться, приехать, прилететь. Когда ты чувствуешь, что это не твоё, смысл время своё и их забирать? Много было звонков, ситуаций, когда просили о встрече.

Хочется пока в это неспокойное время не где‑то работать, а у себя в стране и быть полезным своей стране. На сегодняшний день никаких серьёзных разговоров на эту тему нет. Я не форсирую, любой клуб и любой тренер должен для таких вещей созреть», — сказал Черчесов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, последним местом работы 60-летнего российского специалиста остаётся венгерский клуб «Ференцварош», который он покинул в июле 2023 года. Ранее Станислав Черчесов возглавлял сборную России, до этого работал с польской «Легией», московским «Динамо», «Амкаром», «Тереком» (ныне «Ахмат»), сочинской «Жемчужиной» и «Спартаком».