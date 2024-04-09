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Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча «Баварии» с «Арсеналом» в ЛЧ

Тухель поделился ожиданиями от предстоящего матча «Баварии» с «Арсеналом» в ЛЧ
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель поделился ожиданиями от предстоящего четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Арсеналом».

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В этом сезоне мы показываем хорошие результаты в Лиге чемпионов. Мы достигли своей цели-минимума: не многие команды могут дойти до четвертьфинала. Теперь всё может зависеть от удачи, и исход матча решается в тот же день, возможно, даже одним или двумя решениями судей. Мы хотим выйти в полуфинал. Чтобы добиться этого, нам нужны два лучших выступления.

При Артете изменилась культура игры «Арсенала». Клуб доминирует в самой сложной лиге мира. Мы знаем о своих сильных сторонах и о том, как мы хотим их использовать. У нас больше опыта в Лиге чемпионов. Мы хотим использовать это в своих интересах», — приводит слова Тухеля официальный сайт УЕФА.

Первый четвертьфинальный матч между «Барселоно» и Арсеналом пройдёт 9 апреля.

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