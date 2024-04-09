Игрок «Реала» Родриго рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Ливерпуль»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс рассказал о своём несостоявшемся переходе в «Ливерпуль».

«Мы не заключили сделку, потому что я не хотел. Я хотел остаться в «Сантосе», хотя предложение было очень хорошим. Они мне обещали полезный для моей карьеры путь. Я мог закончить учёбу в Англии и подготовиться к европейскому футболу.

Я всегда мечтал играть в Европе, но хотел остаться в «Сантосе» и внести свою лепту в историю клуба. Это и произошло – я осуществил мечту и сыграл за первую команду. Но это правда, я почти уехал в «Ливерпуль», — приводит слова Родриго Goal.

Напомним, в нынешнем сезоне Родриго принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.