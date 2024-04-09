Карло Анчелотти оценил молодых футболистов мадридского «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил игру молодых футболистов «сливочных».

«Это самая интересная группа молодых игроков, которая была в моей карьере? Да, я думаю, что да. За мою карьеру у меня было много молодых игроков, но, на мой взгляд, эта группа действительно хороша, и это будет великое будущее для клуба и самих игроков, потому что они действительно хороши.

У них нет опыта, но много энтузиазма, и у нас хорошая связь между ветеранами и молодыми игроками. В последние два или три года связь с ними была действительно хорошей», — приводит слова Анчелотти TNT Sports.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Сейчас в составе «Реала» восемь игроков до 25 лет: Орельен Тчуамини, Эдуарду Камавинга, Федерико Вальверде, Джуд Беллингем, Арда Гюлер, Нико Пас, Винисиус и Родриго.

После 30 туров «Реал» лидирует в чемпионате с 75 очками. Второе место занимает «Барселона» (67 очков).

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