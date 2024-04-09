«Не скажу, что Соболев сыграл как-то очень здорово». Бушманов — о матче с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре нападающего Александра Соболева в гостевом дерби с «Динамо» (1:2), в котором форвард отметился дублем.

«Соболев в этом матче не скажу, что сыграл как-то очень здорово, но главная задача нападающего — это забивать голы. Да, после ошибок Лещука, безусловно, грубейших и причём одинаковых, идентичных, но, тем не менее, там нужно быть нападающему, чтобы забить, чтобы подкараулить эти ошибки вратаря. Он оказался там, в нужном месте, в нужное время и забил два мяча, принеся «Спартаку» победу», — сказал Бушманов в эфире Радио «Движение».

«Спартак» после 22 сыгранных матчей Российской Премьер-Лиги занимает шестое место, набрав 35 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который после аналогичного количества матчей набрал 44 очка.