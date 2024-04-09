«Мы извлекли уроки из прошлого». Родри — о четвертьфинале Лиги чемпионов с «Реалом»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри высказался о предстоящем четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом».

«Мы извлекли уроки из прошлого. Как из побед, так и из поражений. Мы более зрелая команда, чем та, которая встретилась с «Реалом» впервые. Они всегда фавориты в этом турнире, особенно когда играют дома, но мы их очень хорошо знаем и знаем, что делать.

Хосеп Гвардиола – один из самых успешных тренеров, как и Карло Анчелотти. Это два победителя. Хосеп – наш лидер», – приводит слова Родри AS.

Первый матч между командами состоится сегодня, 9 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Ответная игра пройдёт 17 апреля на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия).

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