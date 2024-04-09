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«Манчестер Сити» является главным претендентом на победу в Лиге чемпионов — Opta

Интернет-портал The Analyst от Opta представил обновлённые шансы команд на победу в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА.

Статистическая платформа считает главным фаворитом «Манчестер Сити», оценивая вероятность победы «горожан» в 28,3%. Победа мадридского «Реала» оценивается в 15%. Тройку главных фаворитов замыкает французский «Пари Сен-Жермен» (14,7%).

Фото: Opta Analyst

Первые матчи четвертьфинала пройдут 9 и 10 апреля 2024 года. Ответные игры пройдут 16 и 17 апреля 2024 года. Отметим, что два главных фаворита турнира, «Манчестер Сити» и «Реал», сыграют между собой в 1/4 финала турнира.

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является английский «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале подопечные Хосепа Гвардиолы переиграли итальянский «Интер» благодаря голу испанского хавбека Родри.