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Аршавин считает, что Кукуян верно назначил пенальти «Уралу» в матче с «Крыльями Советов»

Аршавин считает, что Кукуян верно назначил пенальти «Уралу» в матче с «Крыльями Советов»
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Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о решении арбитра Павла Кукуяна поставить пенальти в ворота екатеринбургского «Урала» в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги. В субботу, 6 апреля, самарцы одержали победу со счётом 2:1. Решающий мяч забил босниец Амар Рахманович, который реализовал пенальти на 79-й минуте матча.

«В динамике похоже на симуляцию. Если честно, без VAR можно было поставить удар от ворот и никаких бы проблем не было, но для VAR понятно, что касание Помазуна и Горшкова было. Обратная сторона луны, когда рефери разрешили наказывать за симуляцию жёлтой карточкой, это вошло в моду. По большому счёту здесь больше пенальти, чем жёлтая карточка за симуляцию Горшкова», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, по завершении игры с «Крыльями Советов» президент «Урала» Григорий Иванов раскритиковал работавшую на матче судейскую бригаду, назвав главного арбитра встречи «негодяем». «Урал» по состоянию на сегодняшний день располагается на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем матче внутреннего первенства команда Виктора Гончаренко сыграет с московским «Динамо» на домашней арене. Встреча состоится в воскресенье, 14 апреля. Стартовый свисток судьи раздастся в 14:15 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 23-й тур
06 апреля 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Крылья Советов
Самара
0:1 Рахманович – 16'     1:1 Каштанов – 41'     1:2 Рахманович – 79'    
Удаления: Итало – 60' / нет
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