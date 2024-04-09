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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: во сколько начнётся матч ЛЧ, где смотреть трансляцию

«Реал» Мадрид — «Манчестер Сити»: во сколько начнётся матч ЛЧ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Франсуа Летексье (Франция). Матч начнётся в 22:00 мск.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 1-й матч
09 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Тогда на стадии 1/2 финала сильнее оказался «Манчестер Сити» (1:1 и 4:0). «Горожане» в итоге выиграли трофей, в финале обыграв миланский «Интер». В 1/4 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона «Манчестер Сити» играл с датским «Копенгагеном», а «Реал» — с немецким «РБ Лейпциг».

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