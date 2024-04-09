«Арсенал» — «Бавария»: во сколько начнётся матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 9 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне, Англия. В качестве главного арбитра встречи выступит Гленн Нюберг (Швеция). Матч начнётся в 22:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В последний раз команды играли друг с другом в рамках Лиги чемпионов в 2017 году. Тогда на стадии 1/8 финала сильнее оказалась «Бавария» (5:1 и 5:1). Летом 2019-го «Арсенал» играл с «Баварией» в рамках товарищеского турнира «Международный кубок чемпионов». Победу во встрече одержали «канониры» (2:1).

В 1/4 финала Лиги чемпионов нынешнего сезона «Арсенал» играл с «Порту», а «Бавария» — с итальянским «Лацио».