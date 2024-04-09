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«Не побоялся быть дураком, молодец». Смертин — об успехах Кузяева в изучении французского

«Не побоялся быть дураком, молодец». Смертин — об успехах Кузяева в изучении французского
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Бывший российский футболист Алексей Смертин высказался об успехах футболиста «Гавра» Далера Кузяева в изучении французского языка. Напомним, Кузяев уже дал первое интервью на французском языке.

«Не поверите, вот как только он дал интервью, мне тут же скинули ссылку без комментариев. Просто я прочитал, думаю, ничего себе, какой молодец, не побоялся быть дураком. Мы же русский язык посредством ассимиляции [учим].

А французский ты с нуля [учишь], как и английский. А французский ещё сложнее изучать. Базовый французский гораздо сложнее. И то, что он дал интервью, не побоявшись ошибиться… Вот он молодец. И, мне кажется, за ним и футбольное будущее.

В том плане, что я просто по себе… Как только с тобой француз разговаривает, не замедляя речь, ты понимаешь, ага, ты свой. И сразу же вот эта уверенность, она трансформируется на футбольном поле», — сказал Смертин в видео на YouTube-канале «Такой футбол».

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