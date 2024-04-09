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Бушманов: Янсен — спорная кандидатура, но непростая задача найти тренера для «Спартака»

Бушманов: Янсен — спорная кандидатура, но непростая задача найти тренера для «Спартака»
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить нидерландский специалист Паскаль Янсен.

«Про Янсена ничего конкретного сказать не могу. Слышал, что есть такой тренер, но не более. Если говорить, подходит он «Спартаку» или нет, то надо изучать, как он строит игру, общается с командой. Тут есть много нюансов. На первый взгляд это опять спорная кандидатура, учитывая, что перед «Спартаком» ставятся задачи выигрывать во всех турнирах, в которых участвует команда.

«Спартак» — особенная команда. В идеале нужен тренер, который не только что-то выигрывал в своей карьере, а который будет ставить атакующий футбол. У команды есть свои традиции, которые подразумевают атакующий футбол. Ивич — сильный тренер, что показал в предыдущих клубах. Но неправильно говорить, что он ставит атакующий футбол. Может, поэтому не зовут его в «Спартак». Найти тренера — задача непростая», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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