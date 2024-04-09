Игонин назвал количество конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ в этом сезоне

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин высказался о количестве конкурентов сине-бело-голубых в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне чемпионата России.

«На самом деле нам бы хотелось, чтобы их участвовало больше, но по факту получается, что условные конкуренты «Зенита» меняются местами и, по сути, если по количеству, то это два клуба. Если по названию – четыре, скажем так.

Но в любом случае фактически мы же видим, что происходит в отношении «Зенита», эти сложности с результатом — это всегда только заслуга в том числе самой команды «Зенит». Ну и, наверное, всё-таки отсутствие конкуренции, оно влияет не только на общий уровень чемпионата, но и, к сожалению, на команды в том числе», — сказал Игонин в видео на YouTube-канале «Такой футбол».