Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не проиграть». Орлов — о хорошем результате для «Зенита» в матче с «Краснодаром»

«Не проиграть». Орлов — о хорошем результате для «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Комментарии

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, каким будет хороший результат для «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Ничья на выезде – это будет хорошо? Да, не проиграть. Не проиграть», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

МИР Российская Премьер-лига . 24-й тур
13 апреля 2024, суббота. 17:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 апреля. Для «быков» игра будет домашней. Напомним, после 22 сыгранных матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка. Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко. В матче 23-го тура команда Сергея Семака обыграла «Балтику» со счётом 1:0, в то время как «Краснодар» выиграл у «Пари НН» (4:3).

Материалы по теме
Игонин назвал количество конкурентов «Зенита» в борьбе за титул РПЛ в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android