«Не проиграть». Орлов — о хорошем результате для «Зенита» в матче с «Краснодаром»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, каким будет хороший результат для «Зенита» в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Ничья на выезде – это будет хорошо? Да, не проиграть. Не проиграть», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 апреля. Для «быков» игра будет домашней. Напомним, после 22 сыгранных матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка. Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко. В матче 23-го тура команда Сергея Семака обыграла «Балтику» со счётом 1:0, в то время как «Краснодар» выиграл у «Пари НН» (4:3).