«Вообще-то за это штрафуют». Орлов — о жёлтой карточке Вендела в матче с «Балтикой»

Известный российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о жёлтой карточке бразильского полузащитника «Зенита» Вендела, полученной в матче 23-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:0), которая стала для игрока четвёртой.

«Это непрофессионально. В центре поля получить жёлтую карточку… Ну вообще-то в командах мастеров за это штрафуют. Сергей Богданович сразу сказал на пресс-конференции, что это несчастье. То есть он посчитал, что это просто игрок завёлся в игровом эпизоде, но надо думать, и это четвёртая жёлтая карточка, и в Краснодаре не будет играть Вендел, лучший полузащитник, может быть, даже всего российского футбола. Обидно же», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Вендел из-за перебора жёлтых карточек пропустит следующий матч «Зенита» с «Краснодаром» в 24-м туре РПЛ.

Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится в субботу, 13 апреля. Для «быков» игра будет домашней. Напомним, после 22 сыгранных матчей «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 44 очка. Сине-бело-голубые опережают преследующий их «Краснодар» на одно очко.