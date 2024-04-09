Деменко: уверен, что Абаскаля уберут из «Спартака» до конца сезона

Бывший футболист Максим Деменко отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить нидерландский специалист Паскаль Янсен. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» намерен отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

«Про Янсена знаю, что это голландский специалист. Думаю, что пока совет директоров принимает решение, кто будет тренером. Не знаю, почему не рассматривают российских специалистов или людей, которые хорошо работали в других командах. Посмотрим, какое решение будет принято. Но уверен, что Абаскаля уберут до конца сезона. Он работает с 2022 года, а команда ничего не выиграла, вылетала из Кубка. Есть проблемы, и руководство это понимает» — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.