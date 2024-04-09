Жигулёв — о просмотре в «Спартаке»: Абаскаль был доволен, я даже сфоткался в их форме

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв поделился воспоминаниями о просмотре в московском «Спартаке». Напомним, экс-игрок молодёжной сборной России находился в расположении красно-белых летом 2022 года после ухода из польского клуба «Заглембе».

«Изначально мне сказали: «Пройдёшь сбор, а потом уже примем решение». Я надеялся, что всё будет быстро, — не хотел терять время. Прошёл сборы, меня подзывает Каттани: «Всё супер. Я тобой доволен, Абаскаль — тоже». Он попросил дать ему немного времени, чтобы разрулить кое-какие нюансы.

Тем летом в «Спартак» вернулось много игроков из аренды. Чтобы подписать меня, нужно было освободить заявку. Пока Каттани решал этот вопрос, я продолжал тренироваться со «Спартаком» и даже сфоткался в их форме — всё было готово к моему официальному представлению. Всё, кроме контракта.

Начался сезон, проходит два тура — и Каттани уходит. Через несколько дней Абаскаль позвал меня на разговор: «Илья, извини, но мы не можем тебя подписать. Мне очень жаль, ты действительно хороший футболист». Мы достаточно тепло попрощались», — приводит слова Жигулёва Sport24.

28-летний Жигулёв является воспитанником «Краснодара». Футболист выступает за «Пари НН» с 2022 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за нижегородцев 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.

Ранее в своей карьере Жигулёв также выступал за молдавский «Милсами», «Тосно», «Урал», «Ротор» и польский «Заглембе».