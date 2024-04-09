Деменко: матч «Краснодара» с «Зенитом» — решающий в чемпионской гонке

Бывший российский футболист Максим Деменко считает, что матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» станет решающим в чемпионской гонке. Игра состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Матч «Краснодара» с «Зенитом» — решающий в чемпионской гонке. В случае победы «Зенита» «Краснодару» будет сложнее. Будет психологическое давление. Да и питерцы по составу сейчас сильнейшие в чемпионате. Может, Личка на эмоциях сказал, что в борьбе за чемпионство всё уже понятно, потому что большая разница по очкам. Но мы видим, что «Зенит» сталкивается с проблемами, победы им даются тяжело. Если сыграют вничью с «Краснодаром», то и у «Динамо» ещё будут шансы», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.