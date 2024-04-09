Синицын: матч «Краснодар» — «Зенит» — один из основных боёв за чемпионство

Бывший российский голкипер Андрей Синицын считает, что матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» станет решающим в чемпионской гонке. Игра состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Матч между «Краснодаром» и «Зенитом» — один из основных боёв за чемпионство, но у обеих команд ещё будут возможности оступиться или же наверстать очки. При этом все соперники клубов решают свои задачи. Ничья же в этом матче, скорее всего, будет более приемлемым результатом для «Зенита», так как он сейчас является лидером в чемпионате. Но я не уверен, что в этой игре будет ничья.

«Динамо» проиграло последние два матча и упустило колоссальную возможность приблизиться к лидерам, поэтому явные фавориты на чемпионство — «Краснодар» и «Зенит», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.