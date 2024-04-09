Игрок «Тоттенхэма» Мэддисон заявил, что «шпоры» будут бороться за титул в следующем сезоне

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон считает, что при должном отношении «шпоры» смогут составить конкуренцию в борьбе за титул в следующем сезоне.

«Мы там, где мы есть, и это даёт нам повод задуматься над тем, что мы будем участвовать в гонке за титул в следующем сезоне. Конечно, мы расстроены тем, что прямо сейчас не ведём эту борьбу, особенно учитывая тот факт, как мы начали этот сезон. Нейтральному болельщику, уверен, очень интересно следить за тем, что происходит в Премьер-лиге. Мои и друзья и семья сосредоточены на каждом матче в выходные, потому что гонка действительно впечатляет. Но мы там, где мы есть, и у нас есть своя работа», — приводит слова Мэддисона британское интернет-издание Daily Mail.

Напомним, после 31 тура АПЛ сезона-2023/2024 «Тоттенхэм» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 60 очков.