В УЕФА рассказали, как VAR будет работать на Евро-2024

В УЕФА рассказали, как система VAR будет работать на чемпионате Европы — 2024. Сообщается, что впервые к VAR будет добавлена ​​технология подключённого мяча, полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT) и технология определения взятия ворот.

Сообщается, что официальный мяч содержит датчики движения, которые передают точные данные в режиме реального времени, помогая судьям матча и VAR определить каждое отдельное касание мяча, что сокращает время, затрачиваемое на рассмотрение ситуаций с офсайдом, игрой рукой и пенальти. Эти данные также будут использоваться для создания телевизионной графики и визуализации, чтобы болельщики дома получали пользу не меньше, чем игроки на поле.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.