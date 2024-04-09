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Болельщики провоцировали Криштиану Роналду после его удаления в матче с «Аль-Хилялем»

Болельщики провоцировали Криштиану Роналду после его удаления в матче с «Аль-Хилялем»
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Фанаты скандировали «Месси, Месси», когда нападающий «Аль-Насра» Кришитану Роналду уходил в подтрибунное помещение после удаления в матче 1/2 финала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем» (1:2). Об этом сообщает британское интернет-издание Daily Mail.

Напомним, на 86-й минуте игры Роналду получил прямую красную карточку за то, что ударил соперника локтем. После удаления португалец бросил капитанскую повязку в сторону партнёра, повернулся к нему спиной и замахнулся в сторону судьи.

Уходя с поля, футболист аплодировал судье и призывал болельщиков делать то же самое. Отметим, что победитель пары «Аль-Хиляль» — «Аль-Наср» встретится в финальном матче турнира с «Аль-Иттихадом», который обыграл «Аль-Вахду» со счётом 2:1.

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Суперкубок Саудовской Аравии 2023 . 1/2 финала
08 апреля 2024, понедельник. 22:30 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
2 : 1
Аль-Наср
Эр-Рияд
1:0 Аль-Давсари – 61'     2:0 Малком – 72'     2:1 Мане – 90+9'    
Удаления: нет / Роналду – 86'
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