Таранов: рано говорить, что матч «Краснодар» — «Зенит» — игра за первое место

Экс-футболист Иван Таранов не считает, что матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» станет решающим в чемпионской гонке. Игра состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Я считаю, что матч «Краснодар» — «Зенит» не является ключевым за чемпионство, так как впереди ещё много игр. Обе команды в последних матчах теряют очки, чтобы стать чемпионом, нужно пройти заключающий отрезок очень стабильно. Конечно, этот матч приковывает много внимания от всей футбольной общественности. Я думаю, рано говорить, что это игра за первое место. Гонка за чемпионство сохраняется, поэтому ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Спартак» и остальные клубы не надо списывать со счетов.

Я не думаю, что домашний стадион — весомое преимущество для «Краснодара». Раньше, во времена СССР, об этом уместно было говорить. Потому что дома судили по-другому и на соперника оказывалось давление со стороны болельщиков. Сейчас условия одинаковые для всех: прекрасный стадион, шикарное поле и отличная погода в Краснодаре», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.