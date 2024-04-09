Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Таранов: рано говорить, что матч «Краснодар» — «Зенит» — игра за первое место

Таранов: рано говорить, что матч «Краснодар» — «Зенит» — игра за первое место
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист Иван Таранов не считает, что матч 24-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Зенитом» станет решающим в чемпионской гонке. Игра состоится 13 апреля, стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Я считаю, что матч «Краснодар» — «Зенит» не является ключевым за чемпионство, так как впереди ещё много игр. Обе команды в последних матчах теряют очки, чтобы стать чемпионом, нужно пройти заключающий отрезок очень стабильно. Конечно, этот матч приковывает много внимания от всей футбольной общественности. Я думаю, рано говорить, что это игра за первое место. Гонка за чемпионство сохраняется, поэтому ЦСКА, «Динамо», «Ростов», «Спартак» и остальные клубы не надо списывать со счетов.

Я не думаю, что домашний стадион — весомое преимущество для «Краснодара». Раньше, во времена СССР, об этом уместно было говорить. Потому что дома судили по-другому и на соперника оказывалось давление со стороны болельщиков. Сейчас условия одинаковые для всех: прекрасный стадион, шикарное поле и отличная погода в Краснодаре», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
«Не проиграть». Орлов — о хорошем результате для «Зенита» в матче с «Краснодаром»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android