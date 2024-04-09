Глущенков: после «Балтики» был не самый позитивный разговор с Юраном, не знаю, все ли целы

Защитник «Пари Нижний Новгород» Кирилл Глущенков рассказал о разговоре с главным тренером Сергеем Юраном после поражения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с калининградской «Балтикой» (0:2).

«После игры с «Балтикой» летали бутсы? Вообще-то что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Но плюс‑минус было то, о чём вы говорите. Это был не самый позитивный разговор. Не знаю, все ли целы после него, но все вроде бы остались живы (улыбается), — приводит слова Глущенкова «Матч ТВ».

Отметим, что в матче 23-го тура нижегородцы также уступили. Подопечные Юрана встречались с «Краснодаром» и потерпели поражение со счётом 3:4.

Напомним, «Пари НН» после 22 сыгранных матчей в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги заработал 28 очков и расположился на 10-й строчке.