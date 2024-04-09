Червиченко: Паскаль Янсен — такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что красно-белых может возглавить нидерландский специалист Паскаль Янсен. Ранее в СМИ сообщалось, что «Спартак» намерен отправить в отставку Гильермо Абаскаля.

«Понятия не имею, кто такой Янсен. Это такой же непонятный пассажир, как и Абаскаль, когда он только появился. Думаю, это просто сплетни тех, кто хочет пристроить своего клиента. Не знаю, кто бы мог сейчас заменить Абаскаля. Пусть напрягается голова у руководителей «Спартака».

Заменить то может Абаскаля, кто угодно. Например, Мауриньо или любой немецкий тренер. Вопрос только в том, кого они могут себе позволить и кто готов пойти в дурдом на сегодняшний день. Когда через каждые полгода меняется тренер, это дурдом. Когда через каждые полгода тренер во всём виноват, он сходит с ума, находясь там. Абаскаль же реально практически сошёл с ума — что он несёт, можно назвать только умопомешательством», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.