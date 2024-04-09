ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым

ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим сборной России Фёдором Чаловым. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского форварда в € 12 млн.

Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (44 очка), который также является действующим чемпионом страны.