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ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым

ЦСКА продлил контракт с Фёдором Чаловым
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ПФК ЦСКА на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с нападающим сборной России Фёдором Чаловым. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2024/2025.

Фото: Телеграм-канал ПФК ЦСКА

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего российского форварда в € 12 млн.

Напомним, московский ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (44 очка), который также является действующим чемпионом страны.

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