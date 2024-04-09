Гришин: Чалов правильно сделал, что продлил контракт с ЦСКА, — клуб может заработать

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин отреагировал на продление контракта нападающего Фёдора Чалова с московским клубом.

«Продление контракта Чалова с ЦСКА — это хорошо. ЦСКА оставил своего форварда, плюс у него российский паспорт, а также Чалов — хороший нападающий, который должен помочь клубу в дальнейшем. Наконец-то эта эпопея завершилась, и Фёдор разгрузит свою голову, потому что было очень много различной информации. Я думаю, что новым контрактом все довольны. Чалову и ЦСКА это очень выгодно. Я не сомневался, что произойдёт это продление.

Чалов — молодой футболист, и он хочет уехать в Европу. Он правильно сделал, что продлил контракт, ведь ЦСКА может заработать на нём. Он свой воспитанник, а в клубе работают умные люди, поэтому это было обоюдное хорошее решение», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.