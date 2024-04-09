«ЦСКА для меня не пустой звук». Чалов прокомментировал продление контракта с армейцами

Нападающий ПФК ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал продление контракта с армейским клубом. Новое соглашение сторон рассчитано до конца сезона-2024/2025.

«У нас были непростые переговоры. Но я в клубе очень давно, с самого детства, и ЦСКА для меня не пустой звук. Да, было непросто, но нам удалось найти точки соприкосновения, потому что все хотели разрешить эту ситуацию положительным образом. Спасибо клубу, который пошёл мне навстречу в некоторых моментах.

Буду стараться прикладывать все усилия на поле, чтобы помочь команде успешно завершить сезон», — приводит слова Чалова пресс-служба ПФК ЦСКА.

Фёдор Чалов – воспитанник академии армейского клуба. За основную команду красно-синих Фёдор выступает с 2016 года. С тех пор он сыграл за ЦСКА 251 матч, где забил 85 голов и отдал 43 результативные передачи.