Алдонин: возможно, контракт с Чаловым подписан с расчётом того, что ЦСКА может его продать

Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на продление контракта армейского клуба с Фёдором Чаловым. По его мнению, не исключено, что новый контракт был подписан с учётом возможной продажи нападающего.

«Я думаю, что новый контракт Чалова с ЦСКА — обоюдное соглашение. Всё поставили на свои места. Новый контракт для Фёдора Чалова является определённой стабильностью в будущем. Соответственно, клуб очень правильно поступил, потому что Фёдор принесёт ещё немало пользы.

Возможно, этот контракт подписан с расчётом на то, что Чалова могут продать зимой. Между клубом и Фёдором существуют определённые договорённости», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.