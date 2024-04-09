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Алдонин: возможно, контракт с Чаловым подписан с расчётом того, что ЦСКА может его продать

Алдонин: возможно, контракт с Чаловым подписан с расчётом того, что ЦСКА может его продать
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на продление контракта армейского клуба с Фёдором Чаловым. По его мнению, не исключено, что новый контракт был подписан с учётом возможной продажи нападающего.

«Я думаю, что новый контракт Чалова с ЦСКА — обоюдное соглашение. Всё поставили на свои места. Новый контракт для Фёдора Чалова является определённой стабильностью в будущем. Соответственно, клуб очень правильно поступил, потому что Фёдор принесёт ещё немало пользы.

Возможно, этот контракт подписан с расчётом на то, что Чалова могут продать зимой. Между клубом и Фёдором существуют определённые договорённости», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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