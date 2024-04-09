В УЕФА обратились к тренерам сборных с просьбой следить за поведением футболистов

Главный судья УЕФА Роберто Розетти в преддверии чемпионата Европы — 2024 обратился к тренерам сборных с просьбой следить за поведением футболистов.

«Неприемлемое поведение игроков — это проблема для официальных лиц. Игроки следят за вами, и если вы спокойны, то и ваши игроки ведут себя спокойнее. Мы хотим избежать ненужных карточек и защитить имидж игры, поэтому мы будем жёстко пресекать моббинг и явное несогласие. Речь идёт о защите имиджа игры и позитивном наследии для будущих поколений. Мы должны что-то сделать, и нам нужны вы, потому что вы очень важны для нас», — приводит слова Розетти официальный сайт УЕФА.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии, переигравшая национальную команду Англии в финале Евро-2020 на лондонском стадионе «Уэмбли». Судьба того финала решилась в серии послематчевых пенальти.