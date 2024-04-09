«Урал» обратился в ЭСК по итогам матча 23-го тура с «Крыльями»

Екатеринбургский «Урал» обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) по итогам матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» из-за второй жёлтой карточки защитнику Итало на 60-й минуте. Также «Урал» попросил рассмотреть пенальти, назначенный на 74-й минуте, сообщили в службе-коммуникаций РФС.

Напомним, встреча между «Уралом» и «Крыльями Советов» состоялась 6 апреля. Команды обменялись голами с пенальти. На 61-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Итало. Он получил вторую жёлтую карточку за фол против нападающего самарцев Романа Ежова. Победу одержали футболисты самарского клуба со счётом 2:1.

«Крылья Советов» находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 33 очка в 22 матчах. «Урал» находится на 14-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.