Вингер «ПСЖ» Дембеле рассказал, какой след хотел бы оставить в футболе

Вингер сборной Франции и «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле рассказал, какой след хотел бы оставить в истории футбола, а также описал Париж одним словом.

«Какой след я хотел бы оставить в футболе? Надеюсь, я выиграю Лигу чемпионов с «ПСЖ»! Первое слово, которым можно описать город Париж, — это магия!» — приводит слова Дембеле журналист Адриен Гренье в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, Усман Дембеле перешёл из испанской «Барселоны» в «ПСЖ» прошлым летом за € 50,4 млн. В текущем сезоне 26-летний футболист принял участие в 34 встречах за парижан во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и отдал 13 результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Усмана в € 60 млн.