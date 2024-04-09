Пятый сезон Медиалиги начнётся 19 апреля

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Пятый сезон Медийной футбольной лиги начнётся в пятницу, 19 апреля, матчем «Чисто Питер» — «Амкал». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. Остальные матчи 1-го тура пройдут в субботу и воскресенье — 20 и 21 апреля.

В каком формате пройдёт пятый сезон МФЛ:

20 участников: 4 группы по 5 команд;

1-й этап: каждая команда проводит по 4 матча внутри своей группы;

2-й этап: перекрёстные матчи с другими группами: A — B, A — C, A — D и так далее;

команда, которая заняла первое место, отправляется напрямую в 1/4 финала;

команды, занявшие 2–3-е места, играют стыковые матчи, победители которых отправятся в 1/4 финала.

Напомним, в первом и втором сезонах Медиалиги чемпионом становилась команда 2DROTS. В третьем сезоне турнир выиграла «Родина Медиа», а в четвёртом — «Титан».