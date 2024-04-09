Игрок «Краснодара» Кади Боржес может летом вернуться в «Карабах» — Pressing.az

Вингер футбольного клуба «Краснодар» Кади Боржес может вернуться в азербайджанский «Карабах» будущим летом, сообщает Pressing.az.

По информации источника, футболист уже сообщил главному тренеру команды Мураду Мусаеву о своём желании покинуть российскую команду. Также сообщается, что Кади уже поручил своему агенту начать переговоры о его возвращении в «Карабах».

27-летний Кади стал игроком российской команды в январе 2023 года. В составе «быков» Боржес принял участие в 26 матчах нынешнего сезона, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи, проведя на поле чуть больше 1100 минут. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 3,5 млн.