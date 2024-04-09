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Экс-защитник «Арсенала» Галлас: Мудрик мог бы помочь команде Артеты выиграть АПЛ

Экс-защитник «Арсенала» Галлас: Мудрик мог бы помочь команде Артеты выиграть АПЛ
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Бывший защитник лондонского «Арсенала» Вильям Галлас считает, что полузащитник «Челси» Михаил Мудрик мог бы стать отличным усилением команды Микеля Артеты в летнее трансферное окно.

«До того, как он перешёл в «Челси», «Арсенал» почти подписал его, но он передумал, и об этом не стоит забывать. Я уже говорил, что «Арсенал» выиграет титул в следующем году, а не в этом, и, если они подпишут Мудрика, это может им помочь», — приводит слова Галласа британское интернет-издание Mirror в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Михаил Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне украинский футболист провёл 33 матча за «синих» во всех турнирах, забил шесть голов и сделал две результативные передачи. Действующий контракт Мудрика с «Челси» рассчитан до конца июня 2031 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Михаила в € 35 млн.

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