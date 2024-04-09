Игрок «Факела» Мастерной: только положительно оцениваю новый контракт Ташуева

Футболист «Факела» Владислав Мастерной высказался о продлении контракта с главным тренером воронежской команды Сергеем Ташуевым.

«Хорошо, что «Факел» продлил контракт с Ташуевым. У него будет больше времени с командой. Сейчас все притёрлись. Только положительно оцениваю новый контракт Ташуева», — сказал Мастерной в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сергей Ташуев возглавил «Факел» в сентябре 2023 года. Под его руководством воронежская команда провела 18 матчей, одержала шесть побед, семь раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. В данный момент «Факел» находится на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 26 очков в 22 проведённых матчах.